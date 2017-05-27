Паводок в Минеральных Водах можно было предотвартить, считает депутат

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

ПЯТИГОРСК, 27 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти могли предотвратить паводок в селах Минераловодского городского округа, если бы русла рек были расчищены и проведены берегоукрепительные работы, заявил председатель минераловодского совета депутатов Александр Зубач.

В Ставропольском крае в результате сильных и продолжительных дождей, по данным регионального управления МЧС на утро субботы, число подтопленных домов достигло более 1,7 тысячи, за сутки увеличившись почти в 5 раз, отселены более двух тысяч человек. Сильнее всего пострадали от паводка село Левокумка, поселок Первомайский и Славяновский в Минераловодском городском округе.

"Большую часть тяжёлых последствий можно предотвратить, если предварительно провести берегоукрепительные работы, расчистку русел рек и устранение затора воды в районе природного заказника Дебри – естественной дамбы, препятствующей прохождению "большой воды" во время весеннего паводка", — приводит слова Зубача администрация городского округа.

Как отмечается, Зубач предложил краевым коллегам ходатайствовать перед правительством Ставропольского края о выделении средств для расчистки русел рек Джемуха и Кума. "Предложение Зубача поддержали все краевые депутаты", — отмечено в сообщении.