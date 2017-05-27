СК оценит действия участников инцидента с задержанием мальчика в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям участников инцидента с задержанием читавшего стихи мальчика в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

"Организовано проведение доследственной проверки. Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей", — сказала Иванова.

Кроме того, по словам Ивановой, следователями изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятстовала действиям сотрудников полиции на предмет наличия в её действиях признаков преступления, предусмотренного статьей "применение насилия в отношении представителя власти",

Отмечается, что картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий.