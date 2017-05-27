В Минеральных водах из-за подтопления погибли два человека

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

ПЯТИГОРСК, 27 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в результате подтопления в Минеральных водах, сообщает следственное управление СК по краю.

"В Минеральных Водах проводится проверка по факту смерти двух человек в результате подтопления. В пятницу при обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем для установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, отмечено в сообщении.

По данным МЧС, в Ставропольском крае подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек отселены. На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.