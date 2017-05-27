В Минеральных водах из-за подтопления погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 27 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в результате подтопления в Минеральных водах, сообщает следственное управление СК по краю.
В настоящее время следователем для установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, отмечено в сообщении.
По данным МЧС, в Ставропольском крае подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек отселены. На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.