Бастрыкин поручил проверить сообщения о преследовании адвоката в ХМАО

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о незаконном преследовании адвоката в ХМАО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о возможном незаконном уголовном преследовании адвоката в ХМАО-Югре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в центральном аппарате провести проверку изложенных в публикациях доводов", — говорится в сообщении.

По словам Петренко, в СМИ, в частности, указывается, что адвокат ранее представлял интересы родственников погибшей женщины, которую, управляя автомобилем, сбил сотрудник регионального СУСК, а спустя несколько месяцев следователи возбудили в отношении адвоката дело о покушении на посредничество при даче взятки.

"Коллеги адвоката утверждают, что эти дела связаны и расследование проводится необъективно. В рамках поручения председателя СК России будут проверены все доводы, указанные в публикациях, а также объективность и законность принятых по уголовному делу решений", — добавила Петренко.