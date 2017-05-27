В Ставропольский край направили курсантов МЧС

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МЧС России направило курсантов Академии гражданской защита и Академии государственной противопожарной службы в Ставропольский край для ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Курсанты по мере ухода воды из подтопленных поселков будут расчищать домовладения от грязи и мусора, откачивать воду из домов и оказывать помощь по первоочередным восстановительным работам.
В настоящее время последствия паводка в Ставропольском крае ликвидируют более 3,2 тысячи человек, задействовано 560 единиц техники.