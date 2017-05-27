В Ставропольский край направили курсантов МЧС

Девочка на велосипеде в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Девочка на велосипеде в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МЧС России направило курсантов Академии гражданской защита и Академии государственной противопожарной службы в Ставропольский край для ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для усиления группировки по ликвидации последствий паводка и оказания всесторонней помощи пострадавшим в Минеральные Воды отправились 200 курсантов АГЗ и АГПС со специальным оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ", — сказал собеседник агентства.

Курсанты по мере ухода воды из подтопленных поселков будут расчищать домовладения от грязи и мусора, откачивать воду из домов и оказывать помощь по первоочередным восстановительным работам.

В настоящее время последствия паводка в Ставропольском крае ликвидируют более 3,2 тысячи человек, задействовано 560 единиц техники.