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Происшествия

В Хмельницкой области пассажирский поезд столкнулся с локомотивом

11:0127.05.2017
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© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкЖелезнодорожные пути. Архивное фотоЖелезнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в субботу на железнодорожной станции "Негин" в Хмельницкой области Украины, травмы получили шесть человек, в том числе трое детей, сообщает областная полиция.

Поезд сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос. Греция, 14 мая 2017
© REUTERS / Alexandros Avramidis
При крушении поезда в Греции погибли четыре человека
В ведомстве рассказали, что грузовой поезд стоял на загрузке известняковым камнем, когда произошло столкновение с пассажирским поездом "Киев — Каменец-Подольский". Движение поездов на этом участке железной дороги было остановлено.

"Предварительно установлено, что в пассажирском поезде, который следовал из столицы в Каменец-Подольский, ехали на экскурсию школьники. В целом травмировались шесть человек, из которых трое детей. У всех диагностировали ушибы различных частей тела. Жертв нет", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Началось расследование по статье Уголовного кодекса "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Глава государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") Войцех Балчун уточнил, что произошло столкновение маневрового локомотива с пассажирским поездом. В результате с рельсов сошел первый вагон пассажирского поезда №139.

"Особое обстоятельство в том, что пассажирами этих вагонов были дети в количестве 104 человека. Врачи скорой помощи госпитализировали четырех детей и одного взрослого", — написал Балчун на своей странице в Facebook.

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