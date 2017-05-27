На Алтае автомобиль упал в реку, двое детей погибли

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в реку на Алтае, в результате чего погибли двое детей и женщина, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, накануне днем в четырех километрах от города Змеиногорска произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, двое несовершеннолетних детей шести и двух лет погибли до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.