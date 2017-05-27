В сахалинских лесах прогнозируют высокую пожарную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая – РИА Новости. В пяти районах Сахалина в воскресенье прогнозируется высокая пожарная опасность, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует четвёртый класс пожарной опасности на территориях Смирныховского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Охинского и Поронайского районов 28 мая", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности, за чьими домами начинается лес или степная зона, простые правила пожарной безопасности: создать защитную зону вокруг домов, постоянно убирать мусор, сухую траву, поваленные деревья.

Кроме того, необходимо убрать со двора все горючие вещества и наполнить имеющиеся ёмкости водой.