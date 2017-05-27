Источник: в центре Москвы задержали 9-летнего мальчика, читавшего стихи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции задержали 9-летнего мальчика, который на Арбате читал стихи с целью попрошайничества. По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что задержан мальчик, находившийся без сопровождения родителей.

"Сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей", — говорится в сообщении ведомства.