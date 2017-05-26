Режим КТО в дагестанском селении Орота продлился менее суток

МАХАЧКАЛА, 26 мая — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в пятницу утром в дагестанском селении Орота, отменен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 21.00 мск режим КТО, введенный в административных границах населенного пункта Орота Хунзахского района Дагестана, отменен", — сказал собеседник агентства, не пояснив итогов операции.

Ранее представитель оперативного штаба по республике заявил РИА Новости, что в селении ведется поиск боевиков и их пособников.