На Киевском шоссе в Москве неизвестный обстрелял машину

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Полицейские разыскивают неизвестного, который устроил стрельбу по машине девушки на Киевском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности, розыск и задержание подозреваемого", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, 22 мая примерно в 2 часа ночи женщина обратилась в полицию и сообщила, что кто-то на Киевском шоссе возле остановки "Сколково" беспричинно обстрелял ее автомобиль из, предположительно, пистолета и скрылся.

"По факту конфликта на Киевском шоссе возбуждено уголовное дело по статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — отметили в полиции.