Кировские власти окажут помощь всем жителям сгоревших домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Власти Кировской области окажут помощь всем жителям сгоревших домов в городе Орлове, в ближайшее время погорельцы получат по 27 тысяч рублей, сообщает ГУМЧС по региону.

Утром в пятницу в Орлове произошел пожар — огонь с хозпостроек перекинулся на четыре жилых дома. Всего из домов были эвакуированы 70 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет. По информации пресс-центра облправительства, на улице Набережной сгорели четыре двухэтажных деревянных дома на 20 квартир. На данный момент нуждающиеся в помощи находятся в пункте временного размещения, где организовано горячее питание, работают психологи. Кроме того, в пункте временного размещения будут круглосуточно дежурить медики.

На сайте ГУМЧС сообщается, что врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, а также представители администрации, МЧС, полиции и других социальных структур встретились с жителями, чьи дома сгорели во время пожара.

"Погорельцев успокоили, что адресная помощь будет оказана каждому. Сложности с выплатами могут возникнуть у тех, кто не был зарегистрирован в сгоревшем жилье. Но по оказанию помощи будут работать индивидуально с каждым… В ближайшее время погорельцы получат порядка 27 тысяч рублей… Уже принято решение отправить в детские лагеря группу детей из пострадавших семей", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти прорабатывают вопрос сбора средств и вещей для погорельцев.

Также в ходе встречи жителям "разъяснили процедуру оформления социальных выплат и постановки на учет на жилье, а также на получение субсидий на строительство жилья", отмечает ведомство.

По словам начальника ГУМЧС по Кировской области Михаила Лихачева, которые приводит пресс-центр регионального правительства, спасатели будут дежурить в Орлове еще сутки на случай, если не все очаги потушены окончательно.

Он также рассказал, что к моменту прибытия пожарных расчетов горели надворные постройки, в том числе возведенные самовольно, на площади 350 квадратных метров. Порывы ветра достигали от 12 до 17 метров в секунду. "Пламя могло распространиться на 25 окрестных домов, но все они спасены", — отметил Лихачев.

По его словам, на помощь пожарным Орлова и местным добровольным пожарным дружинам прибыли расчеты из Мурыгино, Котельнича и Кирова. Всего в ликвидации пожара были задействованы 92 человека и 32 единицы техники, в том числе 64 человека и 29 единиц техники со стороны МЧС.