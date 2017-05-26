СК возбудил дело о халатности из-за пожара в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в городе Орлов, в результате которого сгорели четыре жилых дома, сообщает СУСК по Кировской области.

В пятницу около 8 часов утра в Орлове произошел пожар — огонь с хозпостроек перекинулся на четыре жилых дома. Всего из домов эвакуированы 70 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет. По информации пресс-центра облправительства, на улице Набережной сгорели четыре деревянных дома на 20 квартир. На данный момент нуждающиеся в помощи находятся в пункте временного размещения, где организовано горячее питание, работают психологи. Кроме того, в пункте временного размещения будут круглосуточно дежурить медики.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области по факту пожара в городе Орлов Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар произошел в одной из деревянных хозяйственных построек, в момент тушения очага возгорания в пожарном гидранте отсутствовало достаточное давление воды. В результате этого на дополнительный привоз необходимого количества воды было потрачено время, вследствие чего огонь быстро перекинулся на четыре соседних дома, уточняет СУСК.

"По версии следствия, данное происшествие могло произойти в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Орловского городского поселения, ОНД Орловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области своих должностных обязанностей, отчего было уничтожено огнем четыре жилых многоквартирных дома и причинен крупный ущерб гражданам свыше 1,5 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.