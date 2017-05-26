Следствие просит продлить арест полковника Захарченко

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Следствие просит продлить арест скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко до 8 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 8 сентября 2017 года в отношении обвиняемого Захарченко Д.В. Рассмотрение назначено на 12 часов 1 июня ", — сказала пресс-секретарь.

Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.