Следствие просит продлить арест полковника Захарченко

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Следствие просит продлить арест скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко до 8 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.