В Самаре устранили аварию, оставившую без воды более 70 тысяч горожан

САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Авария, оставившая без воды более 70 тысяч жителей Самары, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Самарские коммунальные системы".

"Аварийно-восстановительные работы на месте завершены, началось заполнение системы водой. В течение трех часов предполагается, что водоснабжение всех потребителей будет полностью восстановлено", — сказала собеседница агентства.

Коммунальная авария произошла в Кировском районе Самары в четверг, в результате чего было отключено холодное водоснабжение в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи. Как сообщили в компании "Самарские коммунальные системы", авария произошла из-за повреждения водовода при работах по реконструкции Московского шоссе. Без холодного водоснабжения остались 673 жилых домов (всего 72 тысячи 905 жителей), 11 социально-значимых объектов.

Коммунальные аварии на окраине Самары с продолжительным отключением холодного водоснабжения в микрорайоне Крутые Ключи и поселке Мехзавод случались неоднократно. В предыдущих случаях компания "СКС" также заявляла, что водопровод был поврежден во время проведения строительных работ. Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство" из-за коммунальных аварий в Самаре.