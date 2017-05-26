СК проверяет данные о туберкулезе в одном из курских детсадов

ВОРОНЕЖ, 26 мая – РИА Новости. Доследственная проверка информации о случае туберкулеза в одном из детских садов начата в Курске, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Информация о случае заболевания туберкулезом в детском саду № 15 появилась в региональных СМИ и социальных сетях.

"По сообщениям средств массовой информации, у одного из сотрудников детского сада… выявлен факт заболевания туберкулезом. При этом данный факт руководство дошкольного учреждения скрывает от родителей, направляя детей пройти медицинское обследование в специализированном учреждении", — говорится в сообщении.

По информации следствия, СМИ сообщают, что о факте заболевания туберкулезом родители детей узнают от медицинского персонала поликлиники.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.