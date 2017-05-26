Серебренников заявил, что готов ответить на любые вопросы

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников поблагодарил коллег и единомышленников за поддержку в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг возглавляемого им "Гоголь-центра", а также заявил о готовности ответить на любые вопросы.

"Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан (Хаматова), Фёдор Сергеич (Бондарчук), все мои коллеги – российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе (список огромен, буду звонить и писать каждому лично!) — спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку! Спасибо всем нашим родным, любимым и близким друзьям, помогающим и поддерживающим", — написал Серебренников на своей странице в Facebook.

Режиссер также сообщил, что прежде не обратился к единомышленникам, так как не мог "выходить на связь" из-за того, что у него "отобрали все средства связи, все компьютеры".

"Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать", — также написал он.

Серебренников подчеркнул, что в проекте "Платформа" "участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, — зрителей, которые постоянно приходили". Режиссер подчеркнул, что гордится своей причастностью к этой программе.

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011-2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

В среду на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Под обращением подписались худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.