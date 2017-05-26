Зампред пензенской думы, обвиненный во взяточничестве, лишился поста

САРАТОВ, 26 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Пензенской городской думы на заседании в пятницу сняли Георгия Тюрина, арестованного по обвинению в покушении на получение взятки от бизнесмена на сумму 25 миллионов рублей, с должности заместителя председателя городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.

Тюрин второй срок подряд является депутатом Пензенской гордумы. С февраля 2016 года он был зампредом думы на внештатной основе, но уже в июне того же года занял этот пост на штатной основе. Следствие 4 мая сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Тюрина, он был задержан и арестован. После возбуждения уголовного дела партия "Единая Россия" приостановила членство Тюрина до решения суда.

"Проголосовали единогласно за прекращение полномочий заместителя председателя Пензенской городской думы, поскольку по объективным причинам он не может исполнять свои должностные обязанности", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Тюрин по-прежнему остается депутатом гордумы. "Депутатом останется, пока либо сам заявление не напишет, либо приговор суда не вступит в законную силу", — пояснили в пресс-службе.