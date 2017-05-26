Зампред пензенской думы, обвиненный во взяточничестве, лишился поста

САРАТОВ, 26 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Пензенской городской думы на заседании в пятницу сняли Георгия Тюрина, арестованного по обвинению в покушении на получение взятки от бизнесмена на сумму 25 миллионов рублей, с должности заместителя председателя городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
"Проголосовали единогласно за прекращение полномочий заместителя председателя Пензенской городской думы, поскольку по объективным причинам он не может исполнять свои должностные обязанности", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Тюрин по-прежнему остается депутатом гордумы. "Депутатом останется, пока либо сам заявление не напишет, либо приговор суда не вступит в законную силу", — пояснили в пресс-службе.