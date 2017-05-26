Обвиняемых в подготовке терактов в Москве и связях с ИГ* доставили в суд

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемых в подготовке терактов в Москве и связям с террористической группировкой "Исламское государство"* доставили в Мещанский суд столицы, сообщила РИА Новости представитель суда.
Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы". По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.