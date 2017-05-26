Обвиняемых в подготовке терактов в Москве и связях с ИГ* доставили в суд

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемых в подготовке терактов в Москве и связям с террористической группировкой "Исламское государство"* доставили в Мещанский суд столицы, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Материалы (на арест) поступили, обвиняемые Ашуров М., Кушаев Ф.Т., Гулмирзаев А.А., Давудов В.С. доставлены", — сказала представитель суда

Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы". По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.