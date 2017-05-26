Суд рассмотрит просьбу следствия об аресте экс-бухгалтера "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в субботу, 27 мая, рассмотрит просьбу следствия об аресте бывшего бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нины Масляевой в рамках расследования дела о хищении госсредств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Судебное заседание в отношении Масляевой планируется завтра", — сказала пресс-секретарь.

Ранее суд продлил срок задержания Масляевой.

Во вторник в рамках дела о хищении госсредств прошли обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного дела Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,2 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.