В Кировской области сгорели четыре дома, 72 человека остались без жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Семьдесят два места в общежитиях подготовлены для жильцов четырех домов, сгоревших в пятницу в городе Орлове Кировской области, сообщает пресс-центр правительства региона.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что утром в пятницу в Орлове пожар с хозпостроек перешел на два двухэтажных деревянных восьмиквартирных жилых дома. Общая площадь пожара вместе с постройками составляла 600 квадратных метров. Из горящих домов были выведены 35 человек, в том числе 12 детей.

По данным регионального управления МЧС, загорелись четыре жилых дома.

"На улице Набережной сгорели четыре двухэтажных деревянных дома на 20 квартир… В настоящее время пожар локализован, водой поливают соседние дома. Для погорельцев подготовлено 72 места в общежитиях административного центра и организовано питание. С детьми работает психолог", — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев выехал в Орлов, отмечает пресс-центр.