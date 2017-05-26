СК просит продлить арест обвиняемых по делу о взрыве в петербургском метро

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следствие просит продлить арест обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайства следствия о продлении срока ареста десяти обвиняемым поступили в суд и будут рассмотрены 30 мая", — сказала она.

Ранее часть фигурантов дела была арестована в Санкт-Петербурге, но теперь их привезли в Москву.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шесть в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также пять в Москве — Шохиста Каримова, Содик Ортиков, братья Аброр и Акрам Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Также, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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