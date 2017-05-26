Глава МЧС совершил облет затопленных поселков в Ставропольском крае

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков совершил облет затопленных паводком поселков Ставропольского края, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Глава МЧС России на вертолете Ми-8 оценил обстановку с воздуха в двух поселках Минераловодского района — Левокумка и Первомайский, пострадавших от паводка в наибольшей степени", — говорится в сообщении.

Добавляется, что с воздуха особенно видны масштабы паводка, в воде находятся целые улицы, многие дома затоплены почти под крышу.

Вместе с тем в Ставропольском крае ситуация уже стабилизируется, проливные дожди, ставшие причиной паводка, прекратились. По информации МЧС, уровень воды начал снижаться.

В пострадавших районах ведутся работы по ликвидации последствий паводка, в них задействованы более трех тысяч человек и свыше 500 единиц техники.