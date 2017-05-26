По делу об обрушении сцены в Перми арестовали предпринимателя

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предприниматель арестован в рамках дела по факту обрушения конструкций сцены дома культуры в Перми, в результате которого пострадали семь детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в пятницу.

В среду на площади у дома культуры в Перми, где дети репетировали выступление к фестивалю, посвященному Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. По данным ведомства, упала звуковая конструкция, которая не была закреплена должным образом. В результате были госпитализированы семь детей и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей".

"Тридцатилетнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. От сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников мероприятия, при этом семь детей получили травмы. В настоящее время пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь.