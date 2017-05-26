По делу об обрушении сцены в Перми арестовали предпринимателя

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предприниматель арестован в рамках дела по факту обрушения конструкций сцены дома культуры в Перми, в результате которого пострадали семь детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в пятницу.
"Тридцатилетнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. От сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников мероприятия, при этом семь детей получили травмы. В настоящее время пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь.