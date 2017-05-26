На Урале рассмотрят дело хозяина собак, которые насмерть загрызли ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая — РИА Новости. Житель села Тюлюк Челябинской области, чьи собаки насмерть загрызли семилетнего мальчика, предстанет перед судом, сообщила в пятницу прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина, уходя на работу 18 ноября 2016 года, не убедился в том, что надежно запер во дворе дома двух собак: западно-сибирскую лайку и южноафриканского бурбуля. Прокуратура отмечает, что собакам удалось выбраться в огород, откуда они выбежали на улицу и напали на шедшего к бабушке соседского семилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Катав-Ивановский городской суд", — говорится в сообщении.

Хозяин собак обвиняется в "причинении смерти по неосторожности". Мужчина признал вину в полном объеме, уточняет прокуратура.