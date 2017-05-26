В ЛДПР призвали не нагнетать ситуацию из-за обысков у Серебренникова

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев призвал не нагнетать ситуацию и не устраивать истерику в связи обысками у худрука театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

"Зачем эта истерика, коллеги? Если есть дело, если есть работа с государственными деньгами команды Кирилла Серебренникова или еще кого-то из творческой интеллигенции, нужно быть готовыми, что вас придут и проверят", — сказал журналистам Дегтярев.

Он отметил, что "борьба за чистоту освоения государственных средств" ведется на всех фронтах. Ежедневно неизвестные чиновники и разные подрядчики, которые работают с государственными деньгами, подвергаются проверками и допросам, добавил парламентарий.

"Государство ведет непримиримую борьбу с коррупцией, сажает губернаторов, у нас министр под домашним арестом находится, ему предъявлено обвинение. А как доходит дело до известного режиссера, сразу такая волна поднимается критики. Это неправильно, некорректно…Мы просим никого не нагнетать и не устраивать истерики по этому поводу", — заключил Дегтярев.