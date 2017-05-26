Следствие арестовало квартиры и дом отца полковника Захарченко

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следствие арестовало три квартиры и дом отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко на 400 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Вадим Мышлявкин.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

"Арестовано два машиноместа, квартира на Мичуринском, на Ленинском проспекте и в Хамовниках — всего три. А также дом в Ростовской области. Общая сумма кадастровой стоимости имущества — около 400 миллионов рублей", — сказал адвокат.

При этом он выразил удивление, что при заявленном ущербе, который к тому же предъявляется всем трем фигурантам, пришлось арестовывать имущество на сумму в 100 раз больше.

В качестве соучастников по делу проходят два бывшие председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб после допроса скрылся.