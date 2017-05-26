Чиновник столичной мэрии проходит свидетелем по делу отца Захарченко

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший заместитель главы департамента городского имущества Москвы Глеб Бондаренко проходит свидетелем по уголовному делу отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Вячеслав Леонтьев.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

В качестве соучастников по делу проходят два бывшие председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший.

По словам адвоката, Корьевкин рассказал следствию, что с Захарченко лично не знаком, а устроил его на работу по указанию чиновника департамента Москвы (защитник говорит, что владельцем банка является город).

"Бондаренко имеет статус свидетеля, он был допрошен по делу. При этом он отрицает, что давал какие-либо указания. Более того, между Корьевкиным и Бондаренко была проведена очная ставка, но чиновник все отрицает", — сказал адвокат Леонтьев, представляющий интересы Корьевкина.

Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб после допроса скрылся. МИА-банк признан по делу о растрате потерпевшей стороной.