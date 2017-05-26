На Ставрополье сформировали комиссии для оценки ущерба от паводка

Девочка на велосипеде в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума. Архивное фото

Девочка на велосипеде в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума. Архивное фото

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая — РИА Новости. Комплексные оценочные комиссии сформированы для оценки ущерба от паводка в Ставропольском крае, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на встрече с жителями подтопленных поселков в пункте временного размещения.

В Ставропольском крае из-за обильных осадков подтоплены сотни жилых домов, где проживают более тысячи человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Ранее министр заявил, что потери от паводка удалось минимизировать, хотя ситуация сложная.

"Уже сформированы комплексные комиссии, которые будут оценивать реальное состояние домов и построек с вашим участием для принятия дальнейших решений", — сказал Пучков.

Кроме того, по мере ухода воды на пострадавших территориях к работе сразу будут приступать комплексные бригады по проведению первичных восстановительных работ. "Они будут оказывать помощь каждому домовладению в уборке мусора, расчистке от грязи, в ремонте построек. По заявкам граждан будет осуществляться и откачка воды", — пояснил министр.

Он сообщил, что все восстановительные работы будут завершены до 30 сентября.