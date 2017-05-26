При пожаре в жилом доме в Свердловской области погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Три человека в ночь на пятницу погибли в пожаре в жилом доме в городе Кировграде Свердловской области, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.19 местного времени (2.19 мск). Возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже муниципального трехэтажного жилого дома по улице Свердлова. Площадь возгорания составила девять квадратных метров.

"На место трагедии незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД… Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка на месте ЧП. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших людей. Ими оказались владельцы жилища Жанна Тельминова 1975 года рождения, ее отец Михаил Тельминов 1949 года рождения, инвалид, и брат Евгений Тельминов, 1973 года рождения. Тела отца и сына были обнаружены на кухне, а женщины – в другой, маленькой, комнате. С большой долей вероятности можно сказать, что это ЧП не имеет криминальной подоплеки", — сказал Горелых.

Он добавил, что, скорее всего, пожар произошел из-за замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем, поскольку полицейские обнаружили в одной из комнат тлеющий диван, рядом с которым располагалась розетка. Погибшие являются не коренными жителями Кировграда. Два года назад они переехали туда из Екатеринбурга. Другие квартиры из-за пожара не пострадали – исключая квартиру снизу, которая пострадала из-за проливки пожарными очага возгорания.

СУ СК по Свердловской области в пятницу сообщает, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. На телах погибших признаков насильственной смерти не установлено, предположительная причина их гибели — отравление продуктами горения, полагает следствие. Точная причина смерти людей будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции и МЧС проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.