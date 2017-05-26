Жительница Ямала отдала "школе трейдеров" более 600 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая — РИА Новости. Жительница города Муравленко (ЯНАО) перевела мошенникам, которые представились сотрудниками школы биржевых трейдеров, более 600 тысяч рублей, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

В полиции заявляют, что в конце марта женщине позвонила неизвестная, которая представилась оператором одной из компаний и сообщила о выигрыше бесплатного обучения работы на бирже. В ходе разговора жительница Ямала изъявила желание пройти данное обучение, после чего с ней связался мужчина и сообщил, что является сотрудником школы трейдеров.

Отмечается, что он пообещал женщине научить ее принципам работы и торговли на рынке ценных бумаг, однако для этого необходимо внести предоплату через личный кабинет.

"Далее, вводя в заблуждение заявительницу, в период времени с 1 апреля по 10 мая, он вынудил перевести на несколько счетов денежные средства на общую сумму более 640 тысяч рублей", — отметили в управлении МВД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". В ведомстве уточнили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности людей, причастных к совершению данного преступления.