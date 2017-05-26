В Канске на сгоревшем предприятии поймали мародеров, ворующих цветной лом

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, охраняющие общественный порядок в городе Канске Красноярского края, наиболее пострадавшем от крупного пожара, поймали на территории сгоревшего лесоперерабатывающего цеха мужчин, выносивших в рюкзаках цветной лом, сообщили в Росгвардии.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам.

"При патрулировании территории цеха лесоперерабатывающего предприятия, пострадавшего от пожара, были задержаны двое мужчин, которые выносили набитый доверху ломом цветного металла мешок. Ни один из них не смог связно пояснить, почему находится на сгоревшей территории", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, "установив состав правонарушения, наряд вневедомственной охраны задержал и передал подозреваемых в мародерстве сотрудникам территориального органа внутренних дел".

В отношении граждан проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время в регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети. —0-