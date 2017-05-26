Хабаровчанин обстрелял машины, с которых торговали просроченными продуктами

ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Полиция Хабаровска устанавливает мужчину, который обстрелял машины торговок просроченными продуктами на стихийном уличном рынке, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

"Поступило заявление о том, что неизвестный обстрелял два микроавтобуса, припаркованные недалеко от Центрального рынка в Хабаровске. По предварительным данным, в машинах перевозили продукты с истекшим сроком годности, которые продавали на стихийном рынке недалеко от Центрального рынка. Участковые полиции проводят доследственную проверку", — сказал собеседник.

По его словам, полицейские опрашивают жильцов близлежащих домов и проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения. У автомобилей повреждено стекло и шины. Раненых людей нет. Материальный ущерб причинен двум женщинам, торговавшим на стихийном рынке.

"Что касается стихийных рынков и торговли на них просроченными продуктами, то полиция регулярно проводит рейды по пресечению нелегальной торговли. Нарушителей штрафуют, составляют на них протоколы, однако эти торговые точки все равно возобновляют работу. В биографии иных нелегальных торговцев по 50 административных протоколов за полтора десятка лет, и все равно они торгуют", — отметил он.