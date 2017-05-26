В Красноярском крае площадь пожаров увеличилась в два раза за ночь

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае с вечера четверга увеличилась более чем в два раза, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.
МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам.
По информации Лесопожарного центра, 8 пожаров на площади 1096 гектаров локализованы.
В тушении принимает участие 600 человек и 120 единиц техники. Усилено наземное и авиационное патрулирование. Из южных районов края в рамках внутрибазового маневрирования организована доставка сил в те территории, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка.