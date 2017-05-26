Мединский: в Минкультуры были в курсе расследования в "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что в ведомстве знали о расследовании хищений госсредств в созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии". При этом он подчеркнул, что происходящее не имеет отношения к творчеству.

"Соответствующие службы министерства были в курсе. Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", — заявил Мединский в интервью "Газете.ру" . Он выразил надежду, что следствие будет проведено "максимально непредвзято и без демонстративной жесткости".

Министр также назвал недопустимым переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость "околотворческой и околополитической истерии". "Из-за озлобленных споров "за" или "против" позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех", — подчеркнул министр.

Экс-гендиректор Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева "Седьмой студии" были задержаны во вторник по делу о хищении, по которому сам режиссёр был ранее допрошен как свидетель.

Итин и Масляева подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.