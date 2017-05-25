Скончался один из пострадавших при пожаре на НПЗ в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Один пострадавший при возгорании на Киришском нефтеперерабатывающем заводе Ленинградской области скончался от полученных травм, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что утром в четверг при проведении работ в цехе на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел хлопок и возгорание. Двое работников завода погибли, еще двое пострадали.

"Двое работников завода 38 и 40 лет погибли на месте происшествия, еще двое человек в тяжелом состоянии вертолетом были доставлены в больницу, где один из них скончался от полученных травм", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия, изымается необходимая документация.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сообщает ведомство.