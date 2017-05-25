МЧС сообщило о четырех обесточенных районах во Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Непогода оставила без электричества около 1,2 тысячи жителей 26 населенных пунктов еще двух районов во Владимирской области, сообщило в четверг региональное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильного ветра около 15.00 мск 22 населенных пункта с населением 2519 жителей в Киржачском и Петушинском районах области остались без электричества. Завершить аварийно-восстановительные работы планировалось до 18.00 мск четверга.

В 18.10 мск… поступило сообщение о нарушении энергоснабжения в Юрьев-Польском и Собинском районах, в результате чего без электроэнергии осталось 26 населенных пунктов, 1161 житель", — говорится в сообщении.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ – до 00.00 мск 26 мая.