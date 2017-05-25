Жительницу Самарской области, посадившую сына на цепь, приговорили к штрафу

САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Женщину, посадившую приемного сына на цепь под Самарой, приговорили к штрафу в размере семи тысяч рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Елена Шкаева.

"Женщина полностью признала свою вину в содеянном. Ее дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере семь тысяч рублей", — сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении 43-летней жительницы Самарской области, которая удерживала своего девятилетнего приемного сына на цепи. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил сосед семьи, поскольку ребенок самостоятельно освободился и пришел к ним с цепью на ноге. Как пояснила опекун мальчика следователям, она привязала ребенка цепью к стулу, так как ей необходимо было отлучиться из дома на два-три часа. По ее словам, это была вынужденная мера. Женщина отметила, что ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в отсутствие взрослых может убежать из дома.

После инцидента мальчика забрали из семьи. Он находился в реабилитационном центре. По данным следствия, ранее семья характеризовалась положительно и на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла.