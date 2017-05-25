Урин назвал поддержку Серебренникова нормальной для театрального сообщества

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин в ответ на благодарность журналистов за письмо в поддержку Кирилла Серебренникова, заметил, что это нормальный поступок любого человека в театральном сообществе.
"Это абсолютно нормальный поступок любого человека в нашем театральном сообществе", — сказал Урин. При этом он подчеркнул, что старается не комментировать ситуацию вокруг обысков в "Гоголь-центре", поскольку сложилась очень непростая ситуация, требующая серьезного осмысления.
"Нет никаких государственных денег. Есть наши с вами деньги – деньги налогоплательщиков. Государство в данном случае занимается вопросом распределения этих денег. Что должно идти и что не должно – это вопрос запроса общества. Государство в это вмешиваться не должно", — сказал Урин.
По его словам, когда общество придет к пониманию этого, главную роль будет играть талант художника и его способность говорить таким языком, который "будет востребован обществом".