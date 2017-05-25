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Происшествия

Пожары в Сибири: в двух регионах введен режим ЧС, сгорело более 170 домов

Сюжет:
Природные пожары в России (106)
17:2125.05.2017
(обновлено: 17:29 25.05.2017)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкЛесной пожар. Архивное фотоЛесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации  федерального уровня введен в Иркутской области и Красноярском крае в связи с лесными пожарами; Авиалесоохрана сообщает о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в этих регионах в ближайшие сутки.

Лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожарные взяли ситуацию с пожарами в Красноярском крае под контроль

По данным Сибирского регионального центра МЧС России, за минувшие сутки в Красноярском крае и Иркутской области огнем уничтожено более 170 жилых домов, где проживали 633 человека. Есть и погибшие в Красноярском крае, на данный момент сообщается о трех жертвах пожаров. Глава МЧС Владимир Пучков, экстренно вылетевший в Красноярский край в связи с ЧС, потребовал в кратчайшие сроки составить списки пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае для оказания им помощи из федерального бюджета.

© РИА Новости / Антон БалашовОбстановка с природными пожарами на Урале осложняется
© РИА Новости / Антон Балашов
Обстановка с природными пожарами на Урале осложняется

Ситуация в Сибири

На данный момент в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и порывов ветра до 27 метров в секунду в результате палов травы резко осложнилась ситуация с пожарами. Пожарно-спасательным подразделениям при поддержке вертолетов Ми-8 МЧС России удалось отстоять более 5,2 тысячи жилых домов. Всего от пожаров пострадали десять населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, в наибольшей степени пострадали красноярские города Канск и Лесосибирск. В четверг в Красноярском крае проводится тушение 31 лесного пожара на площади более 5 тысяч гектаров.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В республике Коми ввели особый противопожарный режим

В связи со сложившейся ситуацией рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введён режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Собеседник агентства пояснил, что федеральный уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В связи с ситуацией в Красноярский край во главе оперативной группы прибыл глава МЧС Владимир Пучков, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров.

© РИА Новости / Антон БалашовПерейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат пожар во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Антон Балашов
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Сотрудники МЧС тушат пожар во время учений в Приморском крае

Горят дома

Как сообщил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, в двух регионах сгорели более 170 домов, в которых проживают более 630 человек, свыше 5 тысяч домов удалось отстоять.

Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© Fotolia / apetrov89ru
Погорельцам в Красноярском крае за день выдадут новые паспорта

"В 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области пожарами поврежден 171 жилой дом, в которых проживали 633 человека. В пунктах временного размещения находятся 40 человек. Для людей организовано четырехразовое питание, психологическое и медицинское обеспечение", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава МЧС РФ.

От пожаров удалось отстоять 5,2 тысячи домов, восемь социально значимых объектов, пять объектов инфраструктуры, два потенциально опасных объекта.

"В настоящее время ситуация с пожарами стабилизирована. Продолжаются работы по проливке и тушению пожаров, также оказанию всесторонней помощи", — сказал Диденко.

В тушении пожаров задействованы восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200.

"Усиливайте группировку сил и средств там, где возрастают риски пожаров. Особое внимание уделите разъяснительной работе с населением, а также профилактической работе для избежания повторных возгораний", — сказал в свою очередь глава МЧС.

Тушение лесных пожаров в Иркутской области
© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтакте
Площадь пожаров в Иркутской области увеличилась почти до 2000 гектаров

Между тем, по данным СК региона, крупный пожар в городе Канске на востоке Красноярского края, в результате которого сгорели более 70 домов и погибли два человека, начался с частного деревообрабатывающего предприятия ООО "Синь-И", принадлежащего, по предварительным данным, гражданину КНР.

"По версии следствия, 24 мая 2017 года около 16 часов в городе Канске произошло возгорание на территории ООО "Синь-И". В результате жаркой погоды и значительных порывов ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома", — сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская, добавив, что по предварительным данным, лесопилка принадлежит гражданину Китая.

На данный момент сообщается о трех жертвах пожара. В Красноярском крае за медицинской помощью обратились более 90 человек, сообщили в региональном Минздраве, в больницах остаются два человека.

© Фото : Из архива пресс-службы Федерально АвиалесоохраныАвиалесохрана ведет работы по расчистке леса. Архивное фото
© Фото : Из архива пресс-службы Федерально Авиалесоохраны
Авиалесохрана ведет работы по расчистке леса. Архивное фото

Опасность сохраняется

По данным Авиалесоохраны (подведомственное учреждение Рослесхоза), чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Красноярском крае и Иркутской области в ближайшие сутки. При этом отмечается, что федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области максимально задействовать силы сводного плана тушения лесных пожаров, в том числе арендаторов лесных участков, для обеспечения контроля над лесопожарной обстановкой.

Пожарные и спасатели МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Красноярском крае и Приангарье за сутки сгорели более 170 жилых домов

"Федеральной Авиалесоохране поручено в случае обращения правительств Иркутской области и Красноярского края об оказании региональным лесопожарным службам помощи обеспечить оперативную переброску парашютистов-десантников федерального уровня на тушение лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае", — добавляет ведомство.

При этом ведомство сообщает, что на данный момент ситуация находится под контролем.

"Сегодня в ходе работы федерального штаба по тушению лесных пожаров с участием руководства Рослесхоза, МЧС, Минприроды, Минобороны, Росприроднадзора, региональных лесных ведомств Красноярского края и Иркутской области отмечено, что ситуация с лесными пожарами в регионах находится под полным контролем региональных лесопожарных служб", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на сильный ветер и переход низовых лесных пожаров в верховые, фактов перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики не допущено.

"Пожары в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области возникли из-за палов травы, сжигания мусора на придомовых территориях, а также коротких замыканий электропроводов из-за сильного ветра", – подчеркнули в ведомстве.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкЛесной пожар в Свободненском районе Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Лесной пожар в Свободненском районе Амурской области

Помощь пострадавшим

Как сообщил глава МЧС, все жители сгоревших в Красноярском крае домов получат материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество.

"Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей", — сказал Пучков на встрече с жителями поселка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края.

Врач принимает больных. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Красноярском крае после масштабных пожаров к врачам обратились 50 человек

Он уточнил, что такая же сумма будет выплачена и из регионального бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, материальная помощь будет перечислена в четверг.

Как сообщил глава МЧС, жилье для жителей Красноярского края, оставшихся без крова из-за пожаров, будет восстановлено до 30 сентября.

Пока оставшиеся без крова люди могут находиться в пунктах временного размещения (ПВР). "В них предусмотрено все самое необходимое для жизни, в том числе питание четыре-пять раз в день", — сказал Пучков.

Глава ведомства потребовал в кратчайшие сроки составить списки пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае для оказания им помощи из федерального бюджета.

Пожарный самолет. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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В Красноярском крае авиация тушит пожары

"Мы быстро и оперативно сегодня должны завершить работу по восстановлению всех утраченных документов. В короткие сроки должна быть завершена подготовка всех списков пострадавших для организации оказания помощи из федерального бюджета", — сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Из федерального бюджета будет не только выделена помощь пострадавшим, но и профинансированы пункты временного размещения — из расчета 250 рублей на питание и 550 рублей на проживание человека в сутки. "Сегодня к концу дня должны быть нормальные комфортные условия проживания в пунктах временного размещения. Те, кто находится у родственников, также должны быть охвачены помощью и проинформированы о принимаемых мерах", — сказал Пучков.

Министр предупредил чиновников о персональной ответственности за оказание помощи пострадавшим.

Новые паспорта жителям сгоревших домов в Красноярском крае будут оформлены и выданы в течение одного дня, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В Красноярском крае погорельцам предоставят жилье до середины июня

По данным МВД края, в настоящее время полицейские устанавливают потерпевших, составляют списки людей, потерявших жилье и документы.

Кроме того, в настоящее время в Красноярском крае ведется сбор денежных средств и гуманитарной помощи пострадавшим.

В Иркутской области также ведется восстановление утраченных документов.

"В настоящее время ведется восстановление утраченных документов. Окончательно формируются списки пострадавших для оказания помощи. Сегодня комплексными центрами социального обслуживания Братска, Тайшета и Нижнеудинска пострадавшим будет направлен гуманитарный груз – вещи и продукты", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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