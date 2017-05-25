В "Лаборатории Касперского" отметили рост числа атак мобильных вирусов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Количество мобильных вирусов-вымогателей, обнаруженных "Лабораторией Касперского" в первом квартале 2017 года, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает компания.

"Согласно отчету "Лаборатории Касперского", в первом квартале 2017 года было обнаружено 218,625 тысячи установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей. Это в 3,5 раза больше, чем в предыдущем квартале (61,832 тысячи пакетов)", — сказано в релизе. Страной, наиболее пострадавшей от мобильных вымогателей в первом квартале 2017 года, стали США.

"Более 86% зловредов составили представители семейства Congur. Эти троянцы обладают очень простой функциональностью: меняют PIN-код устройства, после чего просят связаться со злоумышленниками для разблокировки", — сообщает компания.

Существуют модификации этого троянца, способные воспользоваться правами суперпользователя и установить свой модуль в системную папку, откуда их практически невозможно удалить.

"Однако самым популярным вымогателем в первом квартале стал представитель семейства Fusob: с ним столкнулись более 45% пользователей, атакованных мобильными вымогателями по всему миру. После запуска этот троянец запрашивает права администратора, собирает информацию об устройстве, а затем загружает ее на сервер злоумышленников. После этого он может получить команду на блокировку устройства", — отмечает лаборатория.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WannaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.