Мосгорсуд продлил срок ареста экс-мэра Владивостока Пушкарева

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил срок ареста отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в масштабных коррупционных схемах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
При этом "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.