Брата экс-мэра Владивостока оставили под домашним арестом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 24 июня оставил под домашним арестом Андрея Пушкарева — брата отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о хищении денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Пушкарев содержится под домашним арестом по состоянию здоровья — из-за взрыва петарды у него повреждено лицо.
Экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Андрей Пушкарев, генеральный директор "Востокцемента", обвиняется в соучастии в афере.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.