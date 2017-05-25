Брата экс-мэра Владивостока оставили под домашним арестом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 24 июня оставил под домашним арестом Андрея Пушкарева — брата отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о хищении денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — сказала она.

Пушкарев содержится под домашним арестом по состоянию здоровья — из-за взрыва петарды у него повреждено лицо.

Экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

При этом "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.

Андрей Пушкарев, генеральный директор "Востокцемента", обвиняется в соучастии в афере.

Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.