В республике Коми ввели особый противопожарный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории республики Коми с четверга, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Соответствующее постановление правительства Республики Коми подписано в связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории региона и в целях обеспечения пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Как уточняют региональные власти, особый противопожарный режим действует с 25 мая в городских округах Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, а также в муниципальных районах Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Печора, Прилузский, Сосногорск, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский. С 15 июня особый противопожарный режим также вводится в Усинске, Инте и Воркуте.

На период действия особого противопожарного режима на территории республики вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, на территориях поселений и городских округов, в садоводствах и на дачных участках граждан, а также на землях сельскохозяйственного назначения запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов. Также запрещены пожароопасные работы.