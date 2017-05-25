Суд запретил "ловцу покемонов" ехать в Москву на программу "Дождя"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Суд Екатеринбурга запретил блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за ловлю покемонов в церкви и находящемуся под подпиской о невыезде, поехать в Москву на съемки программы "Трудно быть с Богом" телеканала "Дождь", сообщил РИА Новости в четверг адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года условного заключения. Защита блогера обжаловала приговор.

Как рассказал Бушмаков, "Дождь" сам попросил суд разрешить Соколовскому приехать на съемки передачи.

"Запретили. Причем, ходатайство было от телеканала "Дождь". Мы его получили с подписями, с печатями. Все абсолютно официально. Телеканал обычно такого не делает, но готов был оплатить ему расходы, чтобы он прибыл в Москву, — проживание, перелет. Но не случилось", — сказал Бушмаков.

Он добавил, что суд мотивировал отказ наличием у Соколовского подписки о невыезде, которая действует до вступления приговора в законную силу. Однако судья имеет право разрешить человеку поехать куда-то, уточнил адвокат.

По его словам, Соколовский планировал поехать на программу 28 мая на 2-3 дня. Отказываться от участия в передаче блогер не намерен. Он примет участие в программе по скайпу.

Представитель Верх-Исетского районного суда подтвердила РИА Новости в четверг, что суд отказал Соколовскому в поездке. "До вступления приговора в законную силу в отношении Соколовского действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговор в законную силу не вступил", — подчеркнула собеседница агентства. —0-