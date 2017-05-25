В Приморье налог на транспорт незаконно включался в коммунальные тарифы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Транспортный налог и арендные платежи незаконно включались в тарифы на коммунальные услуги ряда организаций Приморского края, оказывающих услуги тепло- и водоснабжения, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Выявлены нарушения в части необоснованного включения в тарифы ряда организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, расходов, не связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности", — отмечается в сообщении со ссылкой на итоги проверки работы краевого департамента по тарифам.

В частности, в тарифы некоторых теплоснабжающих организаций были включены расходы по уплате транспортного налога на автомобили, которые не используются для целей производства теплоэнергии.

"Также имелись случаи включения в тарифы на водоснабжение и водоотведение расходов по уплате арендных платежей за пользование нежилым помещением в отсутствие заключенного в установленном порядке договора аренды", — отмечается в сообщении.

Тарифы на коммунальные услуги в регионах устанавливаются региональными энергетическими комиссиями в соответствии с действующим федеральным законодательством и утверждаются региональными органами власти ежегодно.