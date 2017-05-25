На Урале завели дело о халатности из-за обрушения подъезда 22 года назад

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после сюжета в СМИ о том, что в Свердловской области нарушаются права жильцов аварийного многоквартирного дома с разрушенным подъездом, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что поручение проверить этот сюжет следователям в Свердловской области дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Отмечалось, что 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях.

"В целях установления всех обстоятельств, связанных с ненадлежащим выполнением должностными лицами своих обязанностей по обеспечению гражданам безопасных условий проживания, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "халатность", — говорится в сообщении.

По имеющимся у следствия данным, в результате взрыва бытового газа, произошедшего в первом подъезде указанного дома в 1995 году, произошло частичное прогрессирующее обрушение части дома от второго до пятого этажа. Несмотря на аварийное состояние дома, в местной администрации не приняли меры по расселению граждан из других подъездов.

Сообщается, что в рамках дела будут установлены все обстоятельства ситуации, а действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.