Мурманские полицейские задержали продавца наркотиков с партией героина

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Мурманские полицейские в ходе погони задержали поставщика наркотиков с двумя килограммами героина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, полицейские получили информацию о том, что ранее судимый безработный 49-летний житель Мурманска организовал канал поставки наркотиков в Заполярье.

"Автомобиль Volvo под управлением подозреваемого был остановлен полицейскими в районе поста ДПС недалеко от города Кандалакши. Злоумышленник, поняв, что его автомобиль будет подвергнут проверке, сел в машину и попытался скрыться", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции для остановки автомобиля применили специальное средство "Лиана", однако машина с поврежденными колесами продолжила движение. И только через несколько километров в ходе погони патруль заблокировал автомобиль злоумышленника, пояснили в ведомстве.

"При досмотре машины оперативники областного управления наркоконтроля нашли два пакета, которые направили на экспертизу. Экспертом установлено, что житель Мурманска пытался ввезти на территорию Заполярья героин массой около двух килограммов". – отметили в полиции.

Задержанный признался, что наркотики готовил для продажи. Максимальная санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает пожизненное лишение свободы. Подозреваемый арестован.