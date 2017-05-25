Суд допросил Венедиктова по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московский окружной военный суд допросил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по делу об убийстве Бориса Немцова; он рассказал, что политик отказывался нанимать охрану, несмотря на постоянные угрозы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Венедиктов рассказал, что в 2014 году во время встречи в Израиле Немцов сказал, что опасается возвращаться в Россию, думал, что "его либо посадят, либо убьют". Тогда он, по его словам, и посоветовал ему нанять охрану.

После высказываний о Charlie Hebdo, где Немцов призывал бороться за светское государство, угрозы, как отметил Венедиктов, участились. "Немцов не говорил, какие именно поступают угрозы, он считал публичные выступления Кадырова угрозами", — сказал свидетель.

Венедиктов отметил, что Немцов никогда не говорил плохо о мусульманах. "Я никогда от него не слышал ничего оскорбительного в адрес мусульман", — добавил он.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.