Авиалесохрана: ситуация с пожарами в Красноярском крае под контролем

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под полным контролем, сообщает Авиалесоохрана (подведомственное учреждение Рослесхоза).

"Сегодня в ходе работы федерального штаба по тушению лесных пожаров с участием руководства Рослесхоза, МЧС, Минприроды, Минобороны, Росприроднадзора, региональных лесных ведомств Красноярского края и Иркутской области отмечено, что ситуация с лесными пожарами в регионах находится под полным контролем региональных лесопожарных служб", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на сильный ветер и переход низовых лесных пожаров в верховые, фактов перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики не допущено.

"Пожары в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области возникли из-за палов травы, сжигания мусора на придомовых территориях, а также коротких замыканий электропроводов из-за сильного ветра", – подчеркнули в ведомстве.

При этом в четверг в Красноярском крае проводится тушение 31 лесного пожара на площади более 5 тысяч гектаров. В тушении задействованы 224 авиапожарных краевого лесопожарного центра, 207 работников лесной охраны, 60 человек от арендаторов лесных участков, 44 автомашины, 24 единицы тракторной и бульдозерной техники, 23 пожарные машины, а также 16 воздушных судов.

"С начала текущих суток региональными лесопожарными службами и привлеченными лицами в крае потушено семь лесных пожаров на площади 182 гектара", — отмечает Авиалесоохрана.